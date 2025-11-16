В активе «Шинника» стало 25 очков и 10-е место в турнирной таблице, «Чайка» с 11 баллами — последняя.

На дубль Даниила Корнюшина и голы Руслана Куля и Никиты Бозова гости ответили забитым мячом Артема Соколова .

В матче 19-го тура Первой лиги «Шинник» на своем поле разгромил «Чайку» со счетом 4:1.

