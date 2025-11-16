В матче 19-го тура Первой лиги «Шинник» на своем поле разгромил «Чайку» со счетом 4:1.
На дубль Даниила Корнюшина и голы Руслана Куля и Никиты Бозова гости ответили забитым мячом Артема Соколова.
Результат матча
ШинникЯрославль4:1ЧайкаПесчанокопское
1:0 Руслан Куль 7' 2:0 Даниил Корнюшин 21' 3:0 Bozov N. 39' 3:1 Артём Соколов 41' 4:1 Даниил Корнюшин 61'
Шинник: Тимофей Митров, Даниил Корнюшин, Артемий Косогоров, Кирилл Маляров (Артур Черный 80'), Виталий Лысцов, Руслан Куль, Денис Самойлов (Альбек Гонгапшев 58'), Тимофей Шипунов (Виктор Нафиков 70'), Артём Голубев (Kotin N. 80'), Илья Стефанович (Илья Порохов 80'), Bozov N.
Чайка: Семён Фадеев, Павел Маслов, Артём Соколов, Станислав Библик (Topinka S. 84'), Gapeev V. (Ivannikov D. 46'), Petin Y., Rogochiy B., Rosputko O., Dzhebov A. (Kaptilovich D. 75'), Ishchenko N. (Руслан Червяков 57'), Gulyaev E. (Gerdt A. 84')
В активе «Шинника» стало 25 очков и 10-е место в турнирной таблице, «Чайка» с 11 баллами — последняя.