16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Чайка». Матч начнется в 17:30 по мск.
«Шинник»
Турнирное положение: «Шинник» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ
Первой лиги, имея в активе 22 балла при 13-ти забитых и 16-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче команда из Ярославля проиграла «Ротору» со счетом 0:2.
До этого «Шинник» минимально обыграл «Челябинск» (1:0) и поделила очки в поединке против костромского «Спартака» (2:2).
В последних пяти матчах клуб три раза сыграл вничью, один проиграла и всего один раз одержала победу при четырех забитых и пяти пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шинник» находится на спаде. Команда одержала всего одну победу в семи последних матчах. При этом, три матча клуб завершил вничью.
«Чайка»
Турнирное положение: «Чайка» проваливает сезон и занимает последнюю, 18-ю, строчку, набрав 11 очков при разнице мячей — 14:35.
Последние матчи: в последнем матче команда минимально проиграла тульскому «Арсеналу» (0:1).
До этого «Чайка» проиграла «КАМАЗу» со счетом 0:2 и уступила в результативном матче московскому «Торпедо» (2:3).
Команда проиграла пять матчей к ряду после победы над «Нефтехимиком» (3:2) 11 октября. «Чайка» пропустила девять мячей на этом отрезке, забив три в чужие ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайка» пропустила больше всех в Первой лиге — 35 мячей. В последних матчах не за что зацепиться и к этому матчу клуб подходит на серии из пяти поражений.
Статистика для ставок
- «Чайка» пропустила девять мячей в пяти последних матчах
- «Шинник» проиграл последний матч
- «Чайка» одержала одну победу в восьми крайних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.65. Ничья оценена в 3.35, победа оппонента — 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.52 и 1.43.
Прогноз: Ожидаем, что команду смогут порадовать болельщиков мячами. Дополнительной ставкой станет тотал больше двух голов.
Ставка: ТБ 2 в матче за 1.94.
Прогноз: Можно сыграть на ожидании голов от каждой из сторон.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.55.