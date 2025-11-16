прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.94

16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Чайка». Матч начнется в 17:30 по мск.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ

Первой лиги, имея в активе 22 балла при 13-ти забитых и 16-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче команда из Ярославля проиграла «Ротору» со счетом 0:2.

До этого «Шинник» минимально обыграл «Челябинск» (1:0) и поделила очки в поединке против костромского «Спартака» (2:2).

В последних пяти матчах клуб три раза сыграл вничью, один проиграла и всего один раз одержала победу при четырех забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Шинник» находится на спаде. Команда одержала всего одну победу в семи последних матчах. При этом, три матча клуб завершил вничью.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» проваливает сезон и занимает последнюю, 18-ю, строчку, набрав 11 очков при разнице мячей — 14:35.

Последние матчи: в последнем матче команда минимально проиграла тульскому «Арсеналу» (0:1).

До этого «Чайка» проиграла «КАМАЗу» со счетом 0:2 и уступила в результативном матче московскому «Торпедо» (2:3).

Команда проиграла пять матчей к ряду после победы над «Нефтехимиком» (3:2) 11 октября. «Чайка» пропустила девять мячей на этом отрезке, забив три в чужие ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайка» пропустила больше всех в Первой лиге — 35 мячей. В последних матчах не за что зацепиться и к этому матчу клуб подходит на серии из пяти поражений.

Статистика для ставок

«Чайка» пропустила девять мячей в пяти последних матчах

«Шинник» проиграл последний матч

«Чайка» одержала одну победу в восьми крайних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.65. Ничья оценена в 3.35, победа оппонента — 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.52 и 1.43.

Прогноз: Ожидаем, что команду смогут порадовать болельщиков мячами. Дополнительной ставкой станет тотал больше двух голов.

1.94 ТБ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Шинник» — «Чайка» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТБ 2 в матче за 1.94.

Прогноз: Можно сыграть на ожидании голов от каждой из сторон.

2.55 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Шинник» — «Чайка» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.55.