Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что клубы РПЛ должны приглашать отечественных специалистов.

Сергей Семак («Зенит») globallookpress.com

«Я за то, чтобы наши клубы приглашали к себе российских тренеров. Не понимаю, чем они хуже иностранных специалистов. В текущей ситуации, когда есть возможность дать поработать своим специалистам, эту возможность надо использовать», — цитирует Кирьякова «Евро-Футбол. Ру».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 33 очками, вторым идет ЦСКА с тем же количеством баллов. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» с 30 очков.