Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри по окончании сезона может перебраться в «Ливерпуль».

Серж Гнабри globallookpress.com

Чемпион АПЛ прошлого сезона хочет подписать 30-летнего игрока в качестве свободного агента, информирует известный журналист Кристиан Фальк.

Пока «Бавария» и Гнабри не могут договориться о новом контракте. Вингер имеет один из самых высоких окладов в клубе и не готов идти на снижение.

В этом сезоне Гнабри провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 22 млн евро.

Полузащитник имеет опыт выступления в АПЛ на заре своей карьеры, с 2013 по 2015 он играл за «Арсенал», а потом провел еще сезон в «Вест Бромвиче».