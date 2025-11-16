«Факел» смог вернуться на первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 42 очка. «Сокол» после этого поражения опустился на 17-ю позицию. В активе команды из Саратова 15 очков.

Победный мяч во встрече забил нападающий сборной Албании Белайди Пуси , уверрено переиграв вратаря хозяев с точки пенальти.

В 19-м туре Первой лиги воронежский «Факел» в гостях с минимальным счетом 1:0 обыграл «Сокол» . Поединок прошел в Саратове.

