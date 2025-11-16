В 19-м туре Первой лиги воронежский «Факел» в гостях с минимальным счетом 1:0 обыграл «Сокол». Поединок прошел в Саратове.
Победный мяч во встрече забил нападающий сборной Албании Белайди Пуси, уверрено переиграв вратаря хозяев с точки пенальти.
Результат матча
СоколСаратов0:1ФакелВоронеж
0:1 Белайди Пуси 42' пен.
Сокол: Тимур Крайков, Артём Быков, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Аллон Бутаев, Александр Мухин, Иван Чуриков (Gloydman N. 82'), Роман Ермолин (Kireenko P. 46'), Вадим Шпитальный (Кирилл Никитин 62'), Kahrimanovic A. (Владислав Лазарев 82'), Golijanin A.
Факел: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Альберт Габараев, Равиль Нетфуллин, Абдулла Багамаев, Ильнур Альшин (Нури Абдоков 85'), Вячеслав Якимов (Бутта Магомедов 71'), Николай Гиоргобиани (Никита Моцпан 85'), Белайди Пуси, Мераби Уридия (Максим Турищев 71')
Жёлтые карточки: Аллон Бутаев 37' (Сокол), Иван Чуриков 40' (Сокол), Kahrimanovic A. 53' (Сокол), Артём Быков 89' (Сокол)
«Факел» смог вернуться на первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 42 очка. «Сокол» после этого поражения опустился на 17-ю позицию. В активе команды из Саратова 15 очков.