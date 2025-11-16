Защитник «Бетиса» Марк Бартра высказался об игре своего одноклубника Антони.

«Наш стиль футбола ему очень подходит, поэтому мы снова видим настоящего Антони, даже более сильного. В первый же день, когда я с ним общался, я уже увидел его менталитет, его качества и бразильский талант. Я всегда говорю, что он представляет собой смесь Неймара и Криштиану Роналду. У него такой же менталитет, как у Криштиану: он всегда стремится к большему и очень сосредоточен на игре», — цитирует слова Бартры Sport.es.

В нынешнем сезоне бразилец в 11 матчах за клуб во всех турнирах забил шесть голов и отдал две результативные передачи.