В матче пятого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Германии на выезде переиграла команду Люксембурга со счетом 2:0.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Автором дубля в этом матче стал Ник Вольтемаде, который забил на 49-й и 69-й минутах.

Результат матча Люксембург Люксембург 0:2 Германия Берлин 0:1 Ник Вольтемаде 49' 0:2 Ник Вольтемаде 69' Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Сеид Корач, Дирк Карлсон, Флориан Бонерт ( Марвин Мартинс 46' ), Оливье Тилл ( Tomas Cruz 70' ), Кристофер Мартинс ( Abdulai Djabi Embalo 80' ), Матиас Олесен ( Алессио Курчи 80' ), Леандро Баррейро Мартинс, Данель Синани, Айман Дардари ( Себастьян Тиль 88' ) Германия: Оливер Бауман, Жонатан Та ( Джейми Левелинг 79' ), Вальдемар Антон, Флориан Вирц, Лерой Зане ( Малик Тшау 79' ), Леон Горецка ( Феликс Нмеча 54' ), Александар Павлович, Давид Раум, Боте Баку, Ник Вольтемаде, Серж Гнабри ( Кевин Шаде 66' ) Жёлтые карточки: Флориан Бонерт 40', Сеид Корач 61', Данель Синани 68' — Леон Горецка 31', Жонатан Та 55'

Статистика матча 2 Удары в створ 7 4 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 10 Фолы 7

В параллельной игре этой игры Словакия вырвала победу у Северной Ирландии со счетом 1:0. Автором гола стал Томаш Бобчек.

После пяти матчей лидирует в группе А Германия с 12 очками, Словакия (12) — вторая, Северная Ирландия (6) — третья, Люксембург (0) — последний.