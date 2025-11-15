В матче пятого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Германии на выезде переиграла команду Люксембурга со счетом 2:0.
Автором дубля в этом матче стал Ник Вольтемаде, который забил на 49-й и 69-й минутах.
Результат матча
ЛюксембургЛюксембург0:2ГерманияБерлин
0:1 Ник Вольтемаде 49' 0:2 Ник Вольтемаде 69'
Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Сеид Корач, Дирк Карлсон, Флориан Бонерт (Марвин Мартинс 46'), Оливье Тилл (Tomas Cruz 70'), Кристофер Мартинс (Abdulai Djabi Embalo 80'), Матиас Олесен (Алессио Курчи 80'), Леандро Баррейро Мартинс, Данель Синани, Айман Дардари (Себастьян Тиль 88')
Германия: Оливер Бауман, Жонатан Та (Джейми Левелинг 79'), Вальдемар Антон, Флориан Вирц, Лерой Зане (Малик Тшау 79'), Леон Горецка (Феликс Нмеча 54'), Александар Павлович, Давид Раум, Боте Баку, Ник Вольтемаде, Серж Гнабри (Кевин Шаде 66')
Жёлтые карточки: Флориан Бонерт 40', Сеид Корач 61', Данель Синани 68' — Леон Горецка 31', Жонатан Та 55'
В параллельной игре этой игры Словакия вырвала победу у Северной Ирландии со счетом 1:0. Автором гола стал Томаш Бобчек.
После пяти матчей лидирует в группе А Германия с 12 очками, Словакия (12) — вторая, Северная Ирландия (6) — третья, Люксембург (0) — последний.