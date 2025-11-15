Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура российской Первой лиги против «Ротора» (2:0).

Олег Кононов — главный тренер «Торпедо» globallookpress.com

«Поздравляю всех с победой! Победа хорошая, игровая. Мы владели инициативой, мячом и игрой. За исключением одного эпизода в концовке второго тайма при счёте 1:0, когда мы при угловом дали сопернику пробить — неприятный момент. В целом ребята очень хорошо отработали, играли в футбол так, как требуется. Были организованы в обороне. Так что игра хорошая и победа заслуженная.

Можно ли сказать, что это был лучший матч команды после возвращения? Скорее всего, да. Особенно первые 60 минут, особенно период во втором тайме, когда мы забили гол — очень неплохой отрезок. Затем игра немного сбилась, стало меньше контроля мяча, но в быстрые атаки мы продолжали выбегать, и это тоже важно. Хорошо у нас получалось это делать. Одна из таких и привела ко второму голу», — приводит слова Кононова официальный сайт московской команды.

После этого матча «Торпедо» занимает 16-е место в таблице с 18-ю очками в активе. В следующем поединке москвичи сыграют против «Волги» 21-го ноября.