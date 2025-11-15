Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус дал комментарий по поводу информации о возможном уходе из лондонского клуба уже зимой.

Габриэль Жезус globallookpress.com

«Я никогда не контактировал с другими клубами. Моё желание — вернуться в "Палмейрас" в будущем, а желание "Палмейраса" — вернуть меня. Когда почувствую, что пришло время вернуться в этот клуб, я приму решение совместно с "Арсеналом". Но сейчас речь идёт об игроке, пропустившем девять месяцев и борющемся за возвращение в команду, а журналисты рассуждают безосновательно», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

Напомним, что из-за травмы бразилец Жезус еще не выходил на поле в текущем сезоне АПЛ.