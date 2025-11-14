Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов сообщил, как в последнее время поменялась трансферная политика клуба.

Сергей Семак globallookpress.com

«Мы меняем наш подход к трансферам. Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Мы стараемся приобрести их за разумную сумму. Они получают опыт и игровые минуты, растут профессионалами в "Зените", а затем мы обычно продаём их в арабские страны.

Так мы поступили с Малкомом или с Клаудиньо. Они следуют традиции, которую мы открыли, например, с Халком. Клуб извлекает из этого выгоду», — цитирует слова руководителя онлайн-издание Sport.es.

Сейчас «Зенит» с 30 очками идет четвертым в таблице РПЛ и на находится на расстоянии трех очков от лидера «Краснодара».