Финансовый директор «Зенита» Василий Одинцов сообщил, как в последнее время поменялась трансферная политика клуба.

Сергей Семак globallookpress.com

«Мы меняем наш подход к трансферам.  Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии.  Мы стараемся приобрести их за разумную сумму.  Они получают опыт и игровые минуты, растут профессионалами в "Зените", а затем мы обычно продаём их в арабские страны.

Так мы поступили с Малкомом или с Клаудиньо.  Они следуют традиции, которую мы открыли, например, с Халком.  Клуб извлекает из этого выгоду», — цитирует слова руководителя онлайн-издание Sport.es.

Сейчас «Зенит» с 30 очками идет четвертым в таблице РПЛ и на находится на расстоянии трех очков от лидера «Краснодара».