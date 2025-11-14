Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лучших командах в мире на данный момент.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«В мире сейчас самая сильная команда — "ПСЖ".  По таланту игроков.  Таких не найдёшь сейчас.  Еще поменялся "Реал", близко подходит к "ПСЖ".  Улучшили состав.  Третья команда — английский "Арсенал".  Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы.  Это три топовые команды без слабых мест», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, что все три команды в настоящий момент лидируют в своих чемпионатах.