Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лучших командах в мире на данный момент.

Юрий Семин globallookpress.com

«В мире сейчас самая сильная команда — "ПСЖ". По таланту игроков. Таких не найдёшь сейчас. Еще поменялся "Реал", близко подходит к "ПСЖ". Улучшили состав. Третья команда — английский "Арсенал". Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, что все три команды в настоящий момент лидируют в своих чемпионатах.