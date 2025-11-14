«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении форварда «Борнмута» Антуана Семеньо, об этом сообщает Sky Sports.

Антуан Семеньо globallookpress.com

По информации источника, за 25-летним футболистом по-прежнему следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подчёркивается, что «Борнмут» может уже в зимнее трансферное окно получить предложения от топ-клубов АПЛ о приобретении ганского игрока.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.