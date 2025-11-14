Известный колумбийский полузащитник Хамес Родригес не ведет никаких переговоров с клубом МЛС «Орландо Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что 34-летний игрок договорился о заключении контракта с американским клубом.
Нынешней командой Хамеса является мексиканский «Леон», который он готов покинуть на правах свободного агента по истечении контракта 31 декабря 2025 года.
Родригес хочет перейти в более сильный клуб, чтобы попасть в состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года. Сейчас она идет третьей в отборе южноамериканской зоны с 28 очками.