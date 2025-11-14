Родригес хочет перейти в более сильный клуб, чтобы попасть в состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года. Сейчас она идет третьей в отборе южноамериканской зоны с 28 очками.

Нынешней командой Хамеса является мексиканский «Леон» , который он готов покинуть на правах свободного агента по истечении контракта 31 декабря 2025 года.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 34-летний игрок договорился о заключении контракта с американским клубом.

Известный колумбийский полузащитник Хамес Родригес не ведет никаких переговоров с клубом МЛС «Орландо Сити» , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Футбол•Вчера 18:27 11 проблем «Ливерпуля»: как разваливается лучшая команда Англии

Футбол•12/11/2025 20:11 Неоднозначная трансформация: 9 статистических фактов, которые объясняют сезон «Челси»

Футбол•12/11/2025 12:07 Трансферные планы «Арсенала»: удержать Сака, избавиться от Жезуса и договориться с бразильцем из «Реала»

Футбол•11/11/2025 10:22 Месси снова на «Камп Ноу»: случайный визит или намек на что-то большее?

Футбол•10/11/2025 23:41 Трансферный дайджест. 4 — 10 ноября

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:00 Долгожданная отставка: «Спартак» отправил Станковича домой, к жене, к дочке

Футбол•Вчера 20:35 Гладиатор в Генуе. Реализует ли себя Де Росси у руля «Дженоа»?

Футбол•Вчера 18:34 Скандал со ставками в Турции: за что дисквалифицировали более тысячи игроков?

Футбол•Вчера 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•Вчера 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Выбор читателей

Футбол•08/11/2025 20:04 РПЛ-2030: как чемпионат России по футболу изменится за 5 лет?

Футбол•10/11/2025 11:07 Тотальный контроль: как Алонсо строит самый закрытый «Реал» со времен Моуринью

Футбол•11/11/2025 22:30 Действительно серьёзные соперники? Сборная России готовится к товарищеским матчам

Футбол•12/11/2025 23:00 Ничья с двумя привозами: Россия упустила победу над Перу в Петербурге

Футбол•08/11/2025 10:51 Экзамен для Гвардиолы: матч с «Ливерпулем» покажет, вернулся ли настоящий «Манчестер Сити»

Самое интересное

Футбол•16/10/2025 16:07 Аппетит без границ: Европа из-за собственной жадности превращает США в новый футбольный рынок

Футбол•16/10/2025 13:38 Машина по производству чемпионов: как Испания создала самую совершенную футбольную систему в мире

Бои•16/10/2025 12:10 Мейвезер, Кроуфорд, Эннис — трио, захватившее полусредний вес в боксе в 21-м веке

Футбол•15/10/2025 16:04 Исторический провал: почему Йон-Даль Томассон стал первым уволенным тренером Швеции