Экс-футболист сборной России Валерий Есипов назвал лучших тренеров РПЛ по итогам первого круга

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Лучшие тренер в РПЛ в первом круге? У меня два кандидата. Семак и Талалаев. Считаю их лучшими. "Зенит" хорошо выглядит, сейчас он опять начинает восхождение, потому что до этого был некоторый спад. Команда всегда хочет быть чемпионом, показывает интересную игру. Хотя в прошлом сезоне меня порадовала победа "Краснодара" — думаю, это будет способствовать развитию детского футбола в Краснодарском крае.

Очень нравится, как играет "Балтика" Талалаева. Команда неуступчивая, с характером. Ей без разницы, с кем и где играть — с лидером или нет, на выезде или дома. У них всегда цели и задачи — выходить и биться за победу в каждом матче. И калининградцы играют очень строго, правильно. Команда знает чего хочет. Тренер доносит свою мысль, как достичь результата. Это, как, например, если ты проигрываешь, нужно правильно раскрыться, но не получить при этом ответную атаку, если ты выигрываешь — как удержать счет. И они тоже знают, как это делать. И здесь видна работа тренера», — цитирует Есипова «Матч ТВ».

«Зенит» с 30 очками занимает 3-е место в РПЛ, «Балтика» (28) — пятая.