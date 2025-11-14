Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави высказался о выступлениях команды в текущем сезоне.

«Каждый год клуб старается сформировать команду и персонал, соответствующие истории "Ромы", поэтому мы всегда стремимся сформировать команду-победителя. Я хочу видеть стакан наполовину полным, потому что, несмотря на девятое место по эффективности атаки в Серии А, мы возглавляем турнирную таблицу вместе с "Интером". Анализируя игры, я вижу, что мы создали много голевых моментов. Если нам удастся улучшить реализацию, то, думаю, мы действительно станем полноценной командой. Есть над чем поработать, но я снова чувствую, что мы на правильном пути», — цитирует слова Эль-Шаарави Football Italia.

«Рома» после 11-ти туров Серии А набрала 24 очка и занимает 2-е место, уступая лидирующему «Интеру» по дополнительным показателям.