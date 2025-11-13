В Дублине состоится матч сборных Ирландии и Португалии, которые встретятся в рамках квалификации на чемпионат мира. Игра состоится сегодня, 13 ноября, в 22:45 по мск.

Ирландия имеет 4 пункта. Она отстает всего на одно очко от второй позиции. У хозяев осталось два матча — с португальцами и венграми. Если сегодня они добудут ничью, то это будет хороший вариант, так как прошлый результат 0:1.

За 2 тура до конца отбора Португалия лидер квартета с 10 очками на счету. Гости не потерпели ни одного поражения — 3 победы и одна ничья. В прошлом туре португальцы не смогли продлить победную серию, сыграв 2:2 с Венгрией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 8.50 на победу Ирландии и 1.41 на победу Португалии.

Искусственный интеллект считает, что надо ставить на победу Португалии со счетом 1:0.

Трансляция матча

