Сборная Англии демонстрирует выдающиеся результаты в квалификации к чемпионату мира-2026.

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии по футболу globallookpress.com

После шести туров их разница забитых и пропущенных мячей составляет 18:0, что делает их единственной командой без пропущенных голов в текущем европейском отборочном цикле.﻿

За последние восемь европейских отборочных кампаний ни одна команда не могла пройти квалификацию, не пропустив ни одного мяча. Последним примером подобного достижения стала сама сборная Англии в отборе на чемпионат мира 1990 года, когда команда прошла весь путь, не пропустив ни одного гола, и имела разницу мячей 10:0 за шесть туров.﻿

13 ноября на стадионе «Уэмбли» состоится матч квалификации с Сербией, а затем — заключительный матч против Албании в Тиране.