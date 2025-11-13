Бывший нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг считает большой ошибкой свой переход в лондонский клуб из «Барселоны» в 2022 году.

«Это была большая ошибка — переходить туда (в "Челси"). Это была чертовски большая ошибка.

В то время у меня был непростой период в "Барселоне". В мой дом проникли (грабители), а "Барселоне" нужно было продать одного из игроков — меня или Мемфиса Депая, — и единственным вариантом был "Челси". Поэтому я сказал: "Хорошо, ради своей семьи я уеду, даже если это будет Челси"…

Я думал, что, может быть, всё будет хорошо, ведь Оливье Жиру перешёл из "Арсенала" в "Челси", и у него не было никаких проблем, но для меня всё было иначе», — приводит слова Обамеянга Canal+.

Напомним, что форвард выступал в «Челси» до лета 2023-го года, где провел 21 матч, забил 3 гола и сделал голевую передачу.