Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о критике в адрес вратаря «красно-белых» Александра Максименко.

Александр Максименко globallookpress.com

«Вратарю чаще всего достается в плане критики, но ошибаются все, в том числе и полевые игроки, тренеры. Просто всем бросается в глаза, что пропускает именно Максименко. Не знаю ни одного голкипера, который не допускает ошибок. Заслуживает ли Саша такой критики? Конечно, нет», — цитирует Титова «Матч ТВ».

Максименко в нынешнем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей и пропустил 21 мяч.

«Спартак» сейчас находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков за 15 туров.