Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что пришло время назначить главным тренером красно-белых российского специалиста.

Игорь Шалимов globallookpress.com

«Я всегда был сторонником того, что русского тренера надо назначать. У нас всегда были и Аленичев, и Шалимов, и Юран. В "Спартаке" последнее время тенденция на иностранных тренеров. Понятно, что клуб выбрал это направление. Не хочу сказать, что оно плохое, потому что иностранцы в нашем чемпионате тоже очень много чего добивались. Но, если это не работает, то почему бы что‑то не поменять?

"Спартак" с богатой историей, есть бывшие спартаковцы, которым можно дать шанс. В то время, когда мы не играем в еврокубках, почему бы не дать шанс российским тренерам. Даже руководству "Спартака", зная этих легенд клуба, будет проще с ними договориться и проще будет вести работу», — сказал Шишкин «Матч ТВ».

Сейчас «Спартак» с 25 очками идет шестым в таблице РПЛ после первого круга. Аленичев, Шалимов и Юран сейчас являются безработными.