«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Комо» Нико Паса. Об этом сообщает Caught Offside.

Нико Пас — полузащитник «Комо» globallookpress.com

Стало известно, что руководство «синих» уже направило итальянскому клубу запрос о доступности трансфера. В «Челси» считают, что цена на Нико Паса в будущем может вырасти до 100 млн евро.

Стоит отметить, что мадридский «Реал» имеет право выкупить футболиста за 9 млн евро в 2026 году и за 10 млн евро — в 2027 году. Нико Пас является воспитанником «сливочных».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Комо» 11 матчей в рамках Серии А, забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.