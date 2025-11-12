Полузащитник сборной России Алексей Миранчук оценил игру национальной команды в товарищеской встрече против сборной Перу (1:1).

Алексей Миранчук — полузащитник сборной России globallookpress.com

«Перу — хороший соперник. Ожидали, что будет агрессивный футбол. Думаю, что навязали хорошую борьбу, создавали моменты. Забили один, не хватило для победы. Не хватило исполнения.

Была замечательная атмосфера, давно не играли в Санкт‑Петербурге. Всем большая благодарность за поддержку. Надеюсь, что в следующий раз порадуем победой», — сказал Миранчук «Матч ТВ».

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.