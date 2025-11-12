Полузащитник сборной России Алексей Миранчук оценил игру национальной команды в товарищеской встрече против сборной Перу (1:1).

Алексей Миранчук — полузащитник сборной России globallookpress.com

«Перу — хороший соперник.  Ожидали, что будет агрессивный футбол.  Думаю, что навязали хорошую борьбу, создавали моменты.  Забили один, не хватило для победы.  Не хватило исполнения.

Была замечательная атмосфера, давно не играли в Санкт‑Петербурге.  Всем большая благодарность за поддержку.  Надеюсь, что в следующий раз порадуем победой», — сказал Миранчук «Матч ТВ».

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.