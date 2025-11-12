Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонскую команду.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«У нас хорошие отношения. Я не писал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь, это его дом, и он это знает. Мы всегда это говорили: он заслуживает самой прекрасной церемонии проводов из футбола. Думаю, это будет замечательно.

Мы работаем над тем, чтобы матчи могли проводиться здесь, и в этом контексте я хотел бы, чтобы была проведена церемония проводов из футбола лучшего игрока в истории. Я знаю, что ему тоже это понравилось бы. Говорить о возвращении Лео Месси в качестве игрока нереалистично», — цитирует Лапорту Sport.es.

Напомним, что в настоящий момент Месси выступает за «Интер Майами».