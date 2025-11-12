Нападающий «Реала» Эндрик продолжит карьеру в «Лионе». Об этом сообщает Globo.

Эндрик станет игроком «Лиона» globallookpress.com

Стало известно, что Эндрик станет игроком французского клуба в зимнее трансферное окно. Руководство «Реала» одобрило этот переход.

Эндрик также мог перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, но «манкунианцы» слишком поздно вступили в переговоры. На тот момент «Лион» уже договорился со «сливочными» по переходу Эндрика.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» только 1 матч и не отметился результативными действиями.