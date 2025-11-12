«Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к форварду мадридского «Реала» Эндрику, информирует Goal.com.

Манкунианцам необходим еще один нападающий после травмы Беньямина Шешко и по мнению руководства клуба 19-летний бразилец оптимальный кандидат на эту роль.

Переезд Эндрика в АПЛ может состояться в зимнее трансферное окно.

В этом году бразилец почти не появляется на поле, поэтому хочет сменить клуб для получения игровой практики, чтобы попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает Эндрика в € 35 млн. В составе сборной Бразилии Эндрик сыграл 14 матчей и забил 3 мяча.