Новым главным тренером московского «Спартака» может стать Станислав Черчесов, сейчас возглавляющий «Ахмат», сообщает «СЭ».

Станислав Черчесов globallookpress.com

Вчера, 11 ноября, в отставку был отправлен сербский специалист Деян Станкович и руководство красно-белых рассматривает возможность возвращения Черчесова.

Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.

В начале августа 62-летний специалист тренирует грозненский «Ахмат», где под его руководством команда сыграла 17 матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

Ранее Черчесов работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана.