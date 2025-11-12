«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети.

Эллиот Андерсон — полузащитник «Ноттингем Форест» globallookpress.com

Стало известно, что «Ноттингем Форест» знает об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику и хотят серьезно заработать на игроке.

«Лесники» хотят получить за Андерсона 100-120 млн фунтов, хотя до этого была информация о сумме в 70 млн фунтов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ноттингем Форест» 14 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.