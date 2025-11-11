Российский тренер Сергей Юран высказался об отставке Деяна Станковича с поста наставника «Спартака».

«Самое главное, чтобы сейчас руководство "Спартака" приняло правильное решение по тренеру, кого приглашать. Я не раз говорил и повторю ещё раз: в этот клуб тренер должен приходить не просто поработать, а понимать всю степень ответственности перед болельщиками.

Ты должен отдавать себе отчёт: если берёшься за дело, то должен расшибиться, но дать результат. Только с таким настроем можно заходить в "Спартак". Иностранцы же в полной мере не понимают, что такое "Спартак", какие у этого клуба традиции и армия болельщиков.

Они немножко по-другому всё воспринимают: получилось — получилось, а нет — давайте неустойку, я пошёл. Сколько уже за последние годы таких было? Вот и со Станковичем такая же история вышла. Вроде бы и в Италии поработал, а у "Спартака" результата, к сожалению, ни в прошлом году не было, ни сейчас нет. Это печально.

Поэтому я и говорил всегда, что, по моему мнению, "Спартак" должен возглавлять российский тренер, который и сам понимает, что это за клуб, и с игроков требует максимальной отдачи и ответственности. Футболисты должны не просто получать зарплату, а биться за команду на пределе возможностей в каждом матче.

Мечта поработать в "Спартаке" всё ещё жива? Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нём поработать и добиться успеха в качестве тренера», — заявил Юран Чемпионату.

Сегодня, 11-го ноября «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера.