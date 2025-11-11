Спортивный портал WhoScored назвал символическую сборную первого круга Российской Премьер-лиги по средней оценке за матч.

Отметились попаданием в состав нападающий «Акрона» Артем Дзюба и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Кроме них, в число лучших 11 игроков стартовых 15 туров вошли сразу три футболиста «Локомотива» — Александр Сильянов, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

Единственным представителем ЦСКА в сборной стал защитник Игорь Дивеев, а от действующего лидера РПЛ и чемпиона страны «Краснодара» включены защитники Диего Коста и Лукас Оласа, а также полузащитник Эдуард Сперцян.

Полная символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Вратарь: Максим Бориско («Балтика») — 7,0

Защитники: Александр Сильянов («Локомотив») — 7,0, Диего Коста («Краснодар») — 7,5, Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,2, Лукас Оласа («Краснодар») — 7,1

Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив») — 7,8, Эдуард Сперцян («Краснодар») — 7,5, Максим Глушенков («Зенит») — 7,4, Бителло («Динамо») — 7,4

Нападающие: Артем Дзюба («Акрон») — 7,3, Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 7,2