Полузащитник «Зенита»﻿ Вендел заявил, что счастлив в питерской команде и покинет клуб только в том случае, если будет уверен в новом проекте.

«Клуб только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в Зените. Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы уйти, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит»﻿, — приводит слова Вендела Globo.

Полузащитник выступает за «Зенит»﻿ с 2020 года. В январе 2025 клуб объявил о переходе Вендела в «Ботафого»﻿ по окончании сезона-2024/25, однако затем бразильский клуб расторг сделку по геополитическим причинам.

На счету 28-летнего футболиста 163 матча за «Зенит» во всех турнирах, где он забил 21 гол и сделал 39 результативных передач.