«Ливерпуль» рассматривает возможность приобрести полузащитника «ПСЖ» Витинью, сообщает Caught Offside.

По информации источника, скауты «красных» считают 25-летнего игрока одним из самых технически одаренных полузащитников в Европе.

Утверждается, что «ПСЖ» может начать переговоры по трансферу Витиньи, если получит предложение в размере 130 млн евро. Подчёеркивается, что помимо «Ливерпуля», за португальским футболистом также следят «Ювентус» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.