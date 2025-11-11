Аргентинский нападающий «Интер Майами»﻿ Лионель Месси поделился воспоминаниями о своем периоде в «ПСЖ»﻿.

Лионель Месси globallookpress.com

«Когда я говорю, что это время не было приятным, имею в виду, что я не получал удовольствия от того, что делал, от того, что я люблю делать — играть в футбол, от будней, тренировок, матчей, потому что я просто чувствовал себя неважно. Но, честно говоря, для нашей семьи это был замечательный опыт»,﻿ — приводит слова Месси издание Sport.es.

Форвард перешел из «Барселоны»﻿ во французский клуб в 2021 году и выступал за парижан до лета 2023-го. Вместе с «ПСЖ»﻿ он стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

За время выступлений за клуб Месси провел 75 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.​