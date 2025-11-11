Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеских игр сборной России с командами Перу и Чили.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Конечно, Перу и Чили — сильные соперники. И та, и другая команда с именем. Некоторые футболисты этих команд играют в ведущих европейских клубах. Вообще южно‑американский футбол — это класс, мастерство индивидуальное. Поэтому очень хорошие соперники, сильные. Эти матчи покажут, насколько мы готовы играть с соперниками такого уровня.

Ожидаю превосходство нашей команды в классе. Все‑таки собраны лучшие футболисты Премьер‑лиги, которые пока что успешно играли во всех предыдущих матчах. Поэтому ожидания такие: посмотреть и получить полтора часа удовольствия от игры», — цитирует Колосков «Матч ТВ».

Матч против Перу состоится 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге, 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили в Сочи.