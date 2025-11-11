Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о выступлении калининградской «Балтики» в текущем сезоне.

«Для "Балтики" пятое место — это супер результат как для новичка чемпионата. "Балтика" удивляет своей функциональной готовностью. Видно, что это тренерская команда.

Думаю, что если в "Балтику" будут приходить футболисты, то сто процентов они должны полностью подходить под все критерии главного тренера. "Балтика" — это ярко выраженная команда имени Талалаева. Если по всем критериями игрок будет подходить: функционально, физически, эмоционально, психологически, то это не разрушит то, что есть сейчас. Но не знаю, нужно ли им что-то менять, если только точечно. Виднее только главному тренеру. Здесь всё в его руках. Ему доверились, и он это доверие на сто процентов оправдывает. Большинство любителей и футбольных специалистов в нашей стране очень рады, что такая команда появилась, за ней интересно наблюдать», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Калининградский клуб набрал 28 очков после 15-ти туров и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.