В среду, 18 марта, «Зенит» примет на своем поле махачкалинское «Динамо» в рамках четвертьфинального матча Кубка России по футболу — Путь регионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:00 Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.

17:55 Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», который вмещает 67 800 зрителей.

17:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Кубка России по футболу «Зенит» — «Динамо Махачкала». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Латышонок Евгений, Алип Нуралы, Дивеев Игорь, Горшков Юрий, Караваев Вячеслав, Вега Роман, Барриос Вильмар, Кондаков Даниил, Энрике Луис, Мостовой Андрей, Дуран Джон.

«Динамо Махачкала»: Карабашев Никита, Ахмедов Ильяс, Джапо Ян, Табидзе Джемал, Глушков Никита, Кагермазов Сослан, Сундуков Темиркан, Зинович Кирилл, Мастури Хазем, Миро.

«Зенит»

«Зенит» попал в сетку Путь регионов Кубка России на стадии 1/8 финала, где ему предстояло сразиться с крепкой «Балтикой». Тот матч санкт-петербургский клуб проводил на выезде, что также осложняло задачу по выходу дальше. Тем не менее «сине-бело-голубые» справились и обыграли соперника с минимальным счетом 1:0.

В чемпионате России дела у «Зенита» идут неплохо — команда занимает второе место и сражается за чемпионство. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. В последнем туре, накануне матча с «Динамо», питерская команда провела тяжелую игру в РПЛ, где на домашнем поле победила московский «Спартак» со счетом 2:0.

«Динамо Махачкала»

«Динамо» также с 1/8 финала стартовало в сетке Пути регионов Кубка России, там махачкалинский клуб сыграл на выезде с Ростовом. Получился очень непростой матч, который завершился в пользу динамовцев (2:0). Теперь задача еще более сложная — нужно выиграть в гостях у многократного чемпионат РПЛ.

Что касается игры «Динамо» в российской Премьер-лиге, то здесь у них результаты чередуются: то победы, то поражения. После возобновления чемпионата махачкалинский клуб одержал виктории над казанским «Рубином» (2:1) и «Оренбургом» (1:0), при этом уступил самарским «Крыльям Советов» (0:2).

Личные встречи

Между собой эти команды за всю историю провели всего четыре матча, три из них были официальными и один товарищеский. В каждом из этих противостояний победу одерживал «Зенит». Последняя очная дуэль между ними состоялась в августе прошлого года, тогда питерский клуб дома разгромил «Динамо» со счетом 4:0.

