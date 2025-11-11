Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Деян Станкович globallookpress.com

«Честно говоря, очень удивлён, не слышал об этой новости. Хотя, с другой стороны, то, что творится в "Спартаке" в последние годы… Ничего удивительного.

Там такая чехарда, столько людей, которые рвутся к этому корыту. Они кого угодно увольняли, не только Станковича», — сказал Канищев Чемпионату.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» станет Вадим Романов.

«Красно-белые» располагаются на 6-м месте в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 15-и туров.