Центральный полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх может попробовать свои силы в испанской Примере.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Как сообщает издание Fichajes, 23-летний игрок серьезно заинтересовал «Барселону». Ради подписания голландца каталонский клуб готов продать несколько футболистов и за эти деньги приобрести хавбека. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны мадридского «Реала».

Сейчас Гравенберг оценивается на портале Transfermarkt в € 90 млн. В этом сезоне на его счету 12 матчей, 3 гола и 2 ассиста. За «Ливерпуль» он выступает с лета 2023 года.