Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал игру «Краснодара» в текущем сезоне.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)
«"Краснодар" — действующий чемпион РПЛ на текущий момент.  Они априори должны бороться за чемпионство.  Но пока они не показывают ту игру, которая была в прошлом сезоне.  Они являются претендентами.

Понятно, что второй раз защитить чемпионство гораздо сложнее, но тем не менее все шансы для этого есть.  Думаю, "Краснодар" ещё прибавит и наберёт.  Тем интереснее этот чемпионат», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров, набрав 33 очка.