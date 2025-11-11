Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал игру «Краснодара» в текущем сезоне.

Эдуард Сперцян («Краснодар») globallookpress.com

«"Краснодар" — действующий чемпион РПЛ на текущий момент. Они априори должны бороться за чемпионство. Но пока они не показывают ту игру, которая была в прошлом сезоне. Они являются претендентами.

Понятно, что второй раз защитить чемпионство гораздо сложнее, но тем не менее все шансы для этого есть. Думаю, "Краснодар" ещё прибавит и наберёт. Тем интереснее этот чемпионат», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров, набрав 33 очка.