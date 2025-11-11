Бывший российский футболист Владимир Быстров﻿ высказался о ситуации полузащитника Дмитрия Баринова в «Локомотиве»﻿.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Интересы ЦСКА, "Зенита", "Локомотива" там, всех перечислят, это понятно. Но вот сейчас ему надо определиться, если он с таким настроем будет продолжать играть за свой родной клуб, то ему и нечего дергаться. И Локомотив должен все-таки договориться с ним, найти компромисс с контрактом и подписать его», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».

Действующий контракт опытного хавбека с железнодорожниками истекает следующим летом, ранее появилась информация, что в услугах Баринова заинтересованы ЦСКА и «Зенит»﻿.