Нападающий сборной Чили Бен Бреретон поделился мыслями о предстоящей товарищеской игре против команды России.

Бен Бреретон globallookpress.com

«Сборная России — серьезный соперник. В ближайшее время мы его детально изучим, посмотрим видео и постараемся показать хорошую игру. С нетерпением ждем встречи на поле.

Перелет был долгим и утомительным. Сейчас нам нужно как следует выспаться и набраться сил для подготовки к игре со сборной России. Уже скоро проведем здесь первую тренировку», — приводит слова Бреретона «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет 15 ноября в Сочи.