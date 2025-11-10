Юниорская сборная Южной Кореи до 17 лет уверенно обыграла своих сверстников из Кот-д'Ивуара со счетом 3:1.

Южная Корея U 17 globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 26-й минуте. У азиатской сборной отличился Чи Сун Ким. Однако номинальные гости вернули равенство в матче через десять минут. За африканскую сборную забил Аллассан Тур.

Во втором тайме хозяева довели матч до победного. На 48-й минуте забил Хен Ун Чон, а на 86-й с пенальти отличился Ен Хен И.

После этого матча Южная Корея U 17 занимает вторую строчку в группе F, набрав семь очков. Сборная Кот-д'Ивуара U 17 остается без очков после трех матче и занимает последнюю строчку.