Крайний защитник «Краснодара» Сергей Петров получил травму ахилла в игре 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).

Сергей Петров globallookpress.com

«Ахилл. Я думаю, что, скорее всего, сезон для него закончился. Нужно еще провести обследование, посмотрим, но, я думаю, там серьезная травма», — сказал главный тренер «быков» «Матч Премьер».

Петров вышел в стартовом составе и покинул поле на 26-й минуте. В этом сезоне защитник провел за «Краснодар» 16 матчей и сделал один ассист. За «быков» он выступает с 2013 года. Разрыв ахилла лечится не менее 9 месяцев.