Авторитетная статистическая платформа Opta подсчитала шансы московского «Динамо» вылететь из Премьер-лиги по итогам этого сезона.

Валерий Карпин globallookpress.com

По данным источника, шансы на попадание в зону стыковых матчей равны 2,4%. Так, что бело-голубые окажутся на 13-м месте по итогам сезона составляют 1,7%, а на 14-е место — 0,7%.

После проигранного матча 15-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2) наставник «Динамо» Валерий Карпин заявил, что команда точно не вылетит в Первую лигу. Сейчас бело-голубые идут на 10-м месте с 17 очками. Отрыв от зоны стыков составляет 3 очка.