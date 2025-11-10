На «Сан-Сиро» всё началось слишком рано для «Лацио» и слишком правильно для «Интера». Уже на третьей минуте Лаутаро Мартинес открыл счёт, заставив римлян играть в погоню, к которой они оказались не готовы. Команда Кристиана Киву провела зрелый, собранный матч — с холодным контролем, мощными переходами и минимальными ошибками. Гол Бонни во втором тайме поставил точку и вывел миланцев в лидеры Серии A — рядом с «Ромой» Гасперини.

Статистика матча 2 Удары в створ 4 4 Удары мимо 4 27 Владение мячом 73 5 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 10 Фолы 8

«Интер» сразу выставил высокий блок и поймал «Лацио» на первой же ошибке. Исаксен, получив мяч на своей половине, заигрался под давлением Бастони и потерял равновесие. Одним касанием мяч ушёл к Лаутаро — аргентинец в привычном стиле развернулся и внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол. Три минуты — и игра уже под контролем хозяев. Этот гол, восьмой для аргентинца в сезоне, стал первым в чемпионате с начала октября. Возвращение капитана к привычной эффективности было заметно и по эмоциям, Лаутаро будто сбросил накопленное раздражение.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Дальше команда Киву перестроилась на режим контролируемого давления. Барелла и Чалханоглу выстраивали игру через короткие связки, не давали «Лацио» выдохнуть. Сучич работал в центре между линиями, вытягивал опорную тройку гостей и открывал пространство для рывков фулбеков. Несколько раз опасно подключался Димарко, а на противоположном фланге Думфрис активно прессинговал Дзакканьи.

Римляне пытались вернуть равновесие через владение и постепенные розыгрыши. Сарри выстроил компактный блок с Гендузи, Катальди и Башичем, но движение мяча оставалось вялым, без вертикалей. Единственный по-настоящему острый эпизод — удар Дзакканьи с дуги штрафной, который пролетел над перекладиной. В остальном Зоммер без труда справлялся с редкими дальними попытками.

«Интер» – «Лацио» globallookpress.com

Зрелость и скорость «Интера» во втором тайме

После перерыва рисунок не изменился. «Интер» держал дистанцию, «Лацио» искал моменты, которых почти не было. На восьмой минуте Гендузи пробил из-за пределов штрафной — слишком прямолинейно, чтобы тревожить Зоммера. В ответ хозяева включили быстрые вертикали через Бареллу и короткие кобминации в касание. Именно такая связка привела к решающему эпизоду.

Барелла, получив мяч в центре, изящно перевёл его на левый фланг к Лаутаро. Аргентинец, вместо удара, сыграл на Димарко, а тот катнул вдоль ворот — туда, где вовремя оказался Бонни. Французу оставалось только подставить ногу, 2:0 и эмоциональная развязка. Это уже четвёртый его гол в чемпионате — Бонни стал важнейшим элементом атакующей системы Киву, идеальной заменой для Маркуса Тюрама, который всё ещё набирает форму после травмы.

Энж-Йоан Бонни globallookpress.com

Спустя несколько минут «Интер» едва не довёл дело до разгрома. Зелиньский мощно пробил из-за штрафной, но ВАР отменил гол — в начале атаки мяч коснулся руки Димарко. Даже этот эпизод не сбил темп хозяев, а Киву грамотно провёл ротацию. Выпустил Карлоса Аугусто и Тюрама, дав передышку ключевым игрокам. Команда спокойно довела матч до конца, не оставляя гостям пространства ни в центре, ни на флангах.

«Лацио» имел шанс вернуть интригу в концовке — Гила после подачи со штрафного пробил головой в перекладину, а мяч, ударившись о линию, так и не пересёк её полностью. Дальше всё свелось к борьбе за владение и отдельным индивидуальным вспышкам Дзакканьи, но без завершения.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Разные смыслы одной игры

Победа стала для «Интера» четвёртой подряд и, возможно, самой убедительной из последних. Киву сумел перестроить команду без перегрузки и при этом сохранить эффективность. Прессинг стал умнее, переходы короче, а ротация — точнее. Его команда атакует не столько числом, сколько скоростью мысли. Если нужно, растягивает оборону до предела, если счёт устраивает — замораживает матч. Это зрелость команды, уверенной в себе и в тренере. «Интер» уходит на международную паузу на вершине таблицы, в компании «Ромы».

Для «Лацио» вечер стал возвращением к старым проблемам. Без номинального нападающего и с длинным лазаретом атака Сарри выглядит беззубой. Команда сохраняет организацию, но теряет остроту в завершающей стадии. При этом Сарри после матча отметил не только ошибки: «Когда пропускаешь через две минуты, становится трудно. Но команда не опустила голову, сохраняла структуру и создала моменты. Да, ошибки — часть разницы в классе, но менталитет улучшился. Мы не паниковали и пытались играть до конца».