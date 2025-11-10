Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался очень доволен действиями своей обороны в матче с «Ливерпулем» (3:0) в рамках 11-го тура АПЛ.

Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола globallookpress.com

«В обороне мы были действительно хороши.  Мы знаем, что Мо Салах, Доминик Собослаи и Флориан Вирц представляют угрозу для нас.  Играть дома и побеждать — это хорошо.  Особенно перед перерывом на международные матчи.  Джиджи Доннарумма сделал всё, что должен был.  Оба крайних защитника были великолепны.  Полузащитники давали нам много передач и контролировали игру.

Конечно, Доку был весьма хорош в паре с Эрлингом.  Лучшая ли это была игра Доку в футболке "Ман Сити"?  Одна из лучших на сегодняшний день с точки зрения влияния.  Их правый защитник Конор Брэдли настолько быстр… Я видел его игру против Винисиуса Жуниора с мадридским "Реалом".  Мы провели действительно хорошую игру», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

После 11 матчей «Ман Сити» идет на второй строчке в АПЛ с 22 очками.  «Ливерпуль» с 18 очками идет пятым.