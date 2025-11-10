Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался очень доволен действиями своей обороны в матче с «Ливерпулем» (3:0) в рамках 11-го тура АПЛ.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«В обороне мы были действительно хороши. Мы знаем, что Мо Салах, Доминик Собослаи и Флориан Вирц представляют угрозу для нас. Играть дома и побеждать — это хорошо. Особенно перед перерывом на международные матчи. Джиджи Доннарумма сделал всё, что должен был. Оба крайних защитника были великолепны. Полузащитники давали нам много передач и контролировали игру.

Конечно, Доку был весьма хорош в паре с Эрлингом. Лучшая ли это была игра Доку в футболке "Ман Сити"? Одна из лучших на сегодняшний день с точки зрения влияния. Их правый защитник Конор Брэдли настолько быстр… Я видел его игру против Винисиуса Жуниора с мадридским "Реалом". Мы провели действительно хорошую игру», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

После 11 матчей «Ман Сити» идет на второй строчке в АПЛ с 22 очками. «Ливерпуль» с 18 очками идет пятым.