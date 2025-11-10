Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал матч 15-го тура с «Балтикой» (1:1) и рассказал о целях команды на текущий сезон.

Джованни Гонсалес globallookpress.com

«Знали, что матч будет сложным, с большим количеством стыков и единоборств, физически затратным. "Балтика" хорошо бежит и прессингует все 90 минут, не позволяет играть в свой футбол, чувствовать себя комфортно. Мы оставили на поле все, что у нас было, но добиться победы не удалось. Так бывает. Ничья принесла нам важное очко в таблицу, это хорошо. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре.

Мы видим, как соперники выходят на матчи с нами, они готовы на все, чтобы отнять у нас очки. Первое место — положительный результат, также мы вышли из группы Кубка России, хорошо сыграли первый матч в плей‑офф. Но у нас еще много работы, впереди еще половина сезона. Пока мы ничего не добились, но у нас есть цель — выиграть чемпионат, как это было в прошлом году», — сказал Гонсалес «Матч ТВ».

«Краснодар» с 33 очками выиграл первый круг сезона РПЛ с 33 очками. За «быков» Гонсалес играет с августа 2024 года. В этом сезоне защитник провел 17 матчей и сделал одну голевую передачу.