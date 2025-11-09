Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари прокомментировал победу красно-белых в 15-м туре РПЛ над «Ахматом» (2:1) и сказал, что команда сконцентрирована на достижении результата, а не смотрит, что происходит вокруг.

Пабло Солари globallookpress.com

«Я очень рад, мы завоевали три очень важных очка на сложном поле против достаточно сильного соперника. Очень доволен, давно не оформлял дубль, главное, что это пошло на пользу команде.

Мы сфокусированы на себе, на своей игре. Неважно, что говорят вокруг, самое главное, что мы сегодня победили», — сказал Солари «Матч ТВ» после матча.

В игре против «Ахмата» 24-летний аргентинец оформил дубль. Всего у него в этом сезоне в РПЛ 15 матчей и 4 гола. Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» готов отправить в отставку главного тренера Деяна Станковича.