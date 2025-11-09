Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Балтики» (1:1).

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Как и ожидалось, здесь играть тяжело каждой команде. "Балтика" играет в силовой и скоростной футбол. Надо не сбиваться, играть в одно‑два касания, в первые 60 минут получалось хорошо, создавали моменты, а концовка не удалась. Ребята справились, но не смогли заменить Кордобу. Перрен молодец, отдал голевую, но мощи нам не хватило вверху.

Первый круг завершили лидерами, ребята молодцы. Через две недели новый матч, снова в бой.

Замена Сперцяна? Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня (Козлов) сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й строчке с 33 баллами.