Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Александр Мостовой globallookpress.com

«Главное, что мне понравилось в матче, — это победа. Здесь не стоит говорить о самой игре, главное, что победили. Да, вели 2:0, потом чуть‑чуть задрожали, но довели дело до конца. С таким составом "Спартак" должен быть наверху, он там и будет, скорее всего.

Наверху — понятие растяжимое? В начале сезона говорил, что команда будет в тройке. Посмотрите, многие очки теряют, отрыв сокращается», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» встретятся с ЦСКА 22-го ноября.