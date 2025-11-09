«Ланс» в гостях разгромил «Монако» (4:1) в матче 12-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Фоларин Балогун на 37-й минуте с пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 46-й минуте.
В составе «Ланса» дублем отметился Уэсли Саид, отличившись на 40-й и 60-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Одсонн Эдуар на 21-й минуте и Мамаду Сангаре на 45+3-й минуте.
Результат матча
МонакоМонако1:4ЛансЛанс
0:1 Одсонн Эдуард 21' 1:1 Фоларин Балогун 37' пен. 1:2 Уэсли Саид 40' 1:3 Мамаду Сангаре 45+3' 1:4 Уэсли Саид 60'
Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Мохаммед Салису, Каю Энрике, Джордан Тезе (Pape Cabral 61'), Кассум Уаттара, Мамаду Кулибали (Денис Закария 80'), Магнес Аклиуше (Ансумане Фати 73'), Александр Головин (Люка Мишаль 46'), Фоларин Балогун, Мика Биерет (Джордж Иленихена 61')
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар (Флорьян Сотока 84'), Маланг Сарр, Самсон Байду, Жонатан Гради, Флорьян Товен, Адриен Томассон (Антони Бермон 84'), Мамаду Сангаре (Андрия Булатович 63'), Одсонн Эдуард (Морган Гилавоги 72'), Уэсли Саид (Райан Фофана 72')
Жёлтые карточки: Жонатан Гради 58' (Ланс), Рубен Агилар 74' (Ланс)
Красная карточка: Фоларин Балогун 45' (Монако)
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 25-ю очками в активе. «Монако» — на 6-й строчке с 20-ю баллами.