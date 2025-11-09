«Ланс» в гостях разгромил «Монако» (4:1) в матче 12-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Фоларин Балогун на 37-й минуте с пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 46-й минуте.

В составе «Ланса» дублем отметился Уэсли Саид, отличившись на 40-й и 60-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Одсонн Эдуар на 21-й минуте и Мамаду Сангаре на 45+3-й минуте.

Результат матча

Монако Монако 1:4 Ланс Ланс

0:1 Одсонн Эдуард 21' 1:1 Фоларин Балогун 37' пен. 1:2 Уэсли Саид 40' 1:3 Мамаду Сангаре 45+3' 1:4 Уэсли Саид 60'

Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Мохаммед Салису, Каю Энрике, Джордан Тезе ( Pape Cabral 61' ), Кассум Уаттара, Мамаду Кулибали ( Денис Закария 80' ), Магнес Аклиуше ( Ансумане Фати 73' ), Александр Головин ( Люка Мишаль 46' ), Фоларин Балогун, Мика Биерет ( Джордж Иленихена 61' )

Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар ( Флорьян Сотока 84' ), Маланг Сарр, Самсон Байду, Жонатан Гради, Флорьян Товен, Адриен Томассон ( Антони Бермон 84' ), Мамаду Сангаре ( Андрия Булатович 63' ), Одсонн Эдуард ( Морган Гилавоги 72' ), Уэсли Саид ( Райан Фофана 72' )

Жёлтые карточки: Жонатан Гради 58' (Ланс), Рубен Агилар 74' (Ланс)

Красная карточка: Фоларин Балогун 45' (Монако)